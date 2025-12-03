Пять безопасных экспресс-диет, чтобы похудеть к праздникам

Нам всем перед праздниками хочется выглядеть лучше: убрать отеки и лишние килограммы с сантиметрами, почувствовать легкость в теле — и, конечно, суметь застегнуть молнию на любимом вечернем платье. Хорошая новость: впереди больше трех недель, чтобы привести себя в порядок! Экспресс-диета может быть мягкой, безопасной и вполне рабочей — если не превращать ее в жесткую голодовку и не играть в экстремизм. Нутрициолог Элина Королева привела пять схем, которые диетологи считают адекватными для короткого периода. Они не истощают организм, дают быстрый визуальный результат и не приводят к срывам после.

© Freepik

Белково-овощная трехдневка

Самый универсальный вариант, который дарит легкость уже через 72 часа. Основу рациона составляют овощи в любом виде и умеренное количество белка — без сахара, хлеба, выпечки и полуфабрикатов.

«Клетчатка дает объем и убирает тягу к сладкому, а белок держит стабильный уровень сахара в крови. На тарелке — рыба, курица, яйца или творог плюс порция овощей. Переедать не нужно, но и микро-порций не должно быть — главная цель в том, чтобы было комфортно. Повторять цикл можно какое угодно количество раз», — объясняет эксперт.

Средиземноморская антиотечная диета

Это пятидневный вариант, который работает за счет минимизации соли и возвращения к очень простой еде. Нежирная рыба, тушеные овощи, зелень, йогурт без сахара, оливковое масло, немного бобовых — и никакого сахара, соусов, фастфуда или копченостей. Такое питание мягко разгружает пищеварение, уменьшает воспаление, улучшает цвет лица и убирает до пары килограммов, в основном за счет лишней жидкости. Отличный выбор, если хочется результата, но без жестких ограничений.

Теплая тарелка — лучший вариант для зимы

Зимой организм особенно хорошо реагирует на тёплую, не раздражающую пищу, поэтому переход на теплые супы, каши и тушеные овощи работает как эффективный детокс.

«В рационе — гречка, овсянка, овощные супы, птица, чечевица, теплый чай или компоты без сахара. Холодные салаты, йогурты из холодильника и сладкие снеки убираются на время. За несколько дней уходит вздутие, нормализуется аппетит, снижается тяга к сахару и улучшается сон», — говорит нутрициолог.

Кефирно-белковая короткая диета

Известный звездный способ чуть сбросить вес за два-три дня. Между приемами пищи — стакан кефира, а основные блюда — это легкий белок: рыба, яйца, тофу или курица. Такая схема уменьшает объем желудка, мягко нормализует пищеварение и помогает увидеть минус на весах без ощущения голода. Главное — не растягивать курс дольше трех дней и не совмещать его с интенсивным спортом. Повторять можно раз в неделю, но в целом задуматься о переходе на сбалансированный тип питания.

Диета «пять ингредиентов»

Самая гибкая и самая психологически комфортная схема на целую неделю. Выбираются пять базовых продуктов — овощи, яйца, птица или рыба, ягоды и крупа. Все остальное временно исключается. Расклад очень простой: меньше вариантов — меньше хаоса в питании. Вещества, которые задерживают воду (сахар, выпечка, промышленная еда), уходят из рациона, и за неделю организм успевает освободиться от лишнего без стресса и ограничений.