Диетолог назвал категории людей, которым противопоказаны сухофрукты

На первый взгляд полезные сухофрукты могут представлять серьёзную опасность для здоровья некоторых людей. Как пояснила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина, это связано с технологией производства и естественным составом продукта.

Основной риск — высокая концентрация сахара. В процессе сушки его содержание может увеличиваться в пять-семь раз по сравнению со свежими фруктами. По этой причине сухофрукты могут навредить людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, а также тем, кто контролирует вес.

Ещё одна группа риска — люди с заболеваниями почек. Такие сухофрукты, как курага и изюм, содержат большое количество калия. При нарушенной функции почек избыток этого минерала может быть опасен и усугубить состояние.

Эксперт также отметила, что для улучшения внешнего вида и продления срока годности производители часто обрабатывают сухофрукты диоксидом серы и другими химикатами. Чтобы минимизировать риски, Соломатина рекомендует выбирать неяркие, матовые и максимально естественные на вид сухофрукты, а перед употреблением обязательно мыть их.