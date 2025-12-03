Назван неожиданный способ снизить тягу к сладкому

Ежедневная горсть орехов между приемами пищи может заметно снизить тягу к сладкому и улучшить качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома. К такому выводу пришли исследователи медицинского центра Университета Вандербильта, опубликовав результаты рандомизированного исследования в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 84 человека 22–36 лет с избыточным весом и как минимум одним фактором риска метаболического синдрома. На 16 недель их разделили на две группы: одна получила задание перекусывать смесью древесных орехов (миндаль, грецкие, пекан, фисташки, кешью и др.), другая — «типичными» углеводными снеками (печенье, крекеры, батончики). Калорийность перекусов в группах была сопоставимой.

У «ореховой» группы за время исследования значительно снизились приступы тяги к сладкому и фастфуду — реже хотелось пирожных, печенья, мороженого, чипсов и пиццы. Это сопровождалось снижением частоты потребления десертов и соленых снеков и одновременным ростом доли более белковых продуктов. В контрольной группе, которая перекусывала углеводными продуктами, выраженного снижения пищевых «прихотей» не наблюдалось, а потребление фруктов даже уменьшилось.

Авторы отмечают, что у участников «ореховой» группы вырос уровень гормона GLP-1, связанного с регуляцией аппетита, а общий показатель качества рациона по индексу Healthy Eating Index улучшился примерно на 19 процентов. При этом масса тела в среднем не изменялась, что говорит о перераспределении калорий, а не об их резком снижении.

Ранее стало известно, что регулярное употребление чая, кофе, ягод и орехов связано со снижением долгосрочного риска сердечно-сосудистых заболеваний.