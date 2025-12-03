Врач предупредил о факторе, который увеличивает риск ОРВИ и аллергии

Врач Махова: Повышенная влажность увеличивает риск ОРВИ и аллергии
Сырость и туман негативно влияют на здоровье. Об этом сообщила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова, пишет MK.RU.
Повышенная влажность в сочетании с низкими температурами увеличивает риск переохлаждения, ОРВИ, обострения хронических заболеваний (бронхолегочных, суставных, сердечно-сосудистых) и аллергий. Влага способствует размножению грибка, что особенно опасно для дыхательной системы детей и пожилых, отметила врач.
К тому же туман ухудшает видимость, повышая риск ДТП. Кроме того, городские туманы содержат вредные примеси, которые попадают в легкие. Серая и влажная погода ухудшает психологическое состояние, может вызвать сезонную депрессию и ослабить иммунитет.
Врачи советуют в такую погоду соблюдать следующие рекомендации:
- ограничьте прогулки в сырую погоду;
- носите маски;
- одевайтесь по погоде;
- питайтесь полноценно;
- занимайтесь физкультурой;
- носите яркую одежду для поднятия настроения;
- принимайте витамин D, особенно в зимний период, предварительно сдав анализы;
- регулярно проходите медицинские обследования для выявления дефицитов.