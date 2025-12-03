Врач предупредил о факторе, который увеличивает риск ОРВИ и аллергии

Сырость и туман негативно влияют на здоровье. Об этом сообщила ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова, пишет MK.RU.

© РИА Новости

Повышенная влажность в сочетании с низкими температурами увеличивает риск переохлаждения, ОРВИ, обострения хронических заболеваний (бронхолегочных, суставных, сердечно-сосудистых) и аллергий. Влага способствует размножению грибка, что особенно опасно для дыхательной системы детей и пожилых, отметила врач.

К тому же туман ухудшает видимость, повышая риск ДТП. Кроме того, городские туманы содержат вредные примеси, которые попадают в легкие. Серая и влажная погода ухудшает психологическое состояние, может вызвать сезонную депрессию и ослабить иммунитет.

Врачи советуют в такую погоду соблюдать следующие рекомендации: