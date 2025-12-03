Как защитить зубы от кариеса, если вы любите сладкое

Задумывались ли вы, что происходит у вас во рту, когда вы едите сладости? Подробнее об этом рассказали Хосе Лемос, профессор биологии полости рта, и Жаклин Абранш, доцент кафедры биологии полости рта, из университета Флориды.

Уже через несколько секунд после того, как вы откусываете что-то сладкое, бактерии во рту начинают использовать эти пищевые сахара для роста и размножения. Они производят большое количество кислот, в результате чего через минуту-другую после употребления продуктов или напитков с высоким содержанием сахара кислотность в полости рта повышается до уровня, способного растворять эмаль (минералы, из которых состоит поверхность зубов).

К счастью, тут же на помощь приходит слюна. Она начинает действовать ещё до того, как кислоты начнут разъедать поверхность зубов, вымывая излишки сахара и нейтрализуя кислоты во рту.

В полости рта есть и другие бактерии, конкурирующие с теми, которые вызывают кариес. Они борются с ними и восстанавливают кислотность полости рта до уровня, безопасного для зубов.

Тем не менее частое употребление сладостей и сладких напитков может привести к переизбытку вредных бактерий, с которым не смогут справиться ни слюна, ни полезные бактерии.

Бактерии, вызывающие кариес, также используют пищевые сахара для создания липкого слоя - биоплёнки. Она действует как крепость, прикрепляясь к зубам. Биоплёнки очень тяжело удалить без механического воздействия: например, без обычной чистки зубов или чистки у стоматолога. Также они создают физический барьер, ограничивающий проникновение через них, из-за чего слюна больше не может нейтрализовать кислоту. Ситуация усугубляется ещё и тем, что в таких кислых условиях не могут выживать полезные бактерии.

Так как же защитить зубы? Прежде всего, старайтесь употреблять меньше сладостей или ешьте/пейте продукты и напитки во время приёма пищи. Благодаря повышенному слюноотделению сахар будет вымываться, а кислоты нейтрализоваться.

Второе - избегайте перекусов сладостями и сладкими напитками в течение дня. Особенно опасны такие, которые содержат столовый сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Наконец, не забывайте регулярно чистить зубы, особенно после еды. Это поможет максимально удалить зубной налёт. То же самое касается использования зубной нити.

