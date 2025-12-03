Доктор объяснил, почему все время хочется есть

Повышенный аппетит не всегда связан с недостатком еды – иногда он сигнализирует о физиологических, психологических или даже патологических состояниях, требующих внимания врача.

Повышенный аппетит может быть как вариантом нормы, так и симптомом серьезных заболеваний. В частности, увеличенная потребность в еде характерна для людей, занимающихся спортом, беременных и кормящих женщин, подростков в период интенсивного роста, а также тех, кто восстанавливается после болезней или травм.

Однако в ряде случаев чрезмерный аппетит связан с психологическими факторами.

«Нередко повышенный аппетит связан с так называемым психологическим голодом. Желание поесть возникает при стрессовых событиях и сильных переживаниях, а пища помогает успокоиться», – поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан.

Также часто за голод принимают жажду – из-за чего человек начинает есть, хотя на самом деле ему нужна вода.

Несбалансированное питание, особенно диеты с дефицитом белка и избытком быстрых углеводов, также провоцируют постоянное чувство голода. В то же время стойкое увеличение аппетита без видимых причин может указывать на такие заболевания, как гипертиреоз, сахарный диабет или паразитарные инфекции.

При подозрении на патологическую природу симптома врач может назначить общий и биохимический анализы крови, исследование уровня глюкозы и гликированного гемоглобина, скрининг щитовидной железы и анализы на паразитов.

Специалисты рекомендуют обратиться за медицинской консультацией, если повышенный аппетит сохраняется в течение нескольких недель и сопровождается такими признаками, как частое мочеиспускание, быстрая утомляемость или нарушения пищеварения. Кроме того, следует учитывать, что некоторые лекарства – например, антидепрессанты или кортикостероиды – могут стимулировать аппетит. Отменять их самостоятельно не рекомендуется: при необходимости врач скорректирует терапию.