Почему не стоит спать в позе тираннозавра

Боли в плечах, руках и запястьях могут возникать из-за неправильной позы сна. Об этом рассказали специалист по медицине сна доктор Радж Дасгупта и хирург-ортопед Мэтью Беннет в беседе с HuffPost.

Врачи заявили, что для здоровья оказался вредным сон с согнутыми и прижатыми к туловищу руками. В соцсетях такое положение тела называют «позой тираннозавра».

«В этой позе сдавливаются нервы в локтях или запястьях. Это может замедлить кровообращение и вызвать онемение или покалывание в руках», — объяснил Дасгупта.

Беннет добавил, что привычка спать в такой позе может также провоцировать боль в плечах и запястьях. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, он посоветовал перед сном обнимать подушку или обмотать локти полотенцами и закрепить их эластичным бинтом. По его словам, это поможет не прижимать к себе руки во сне.

А тем, кто спит на спине, но складывает руки в «позу тираннозавра», он рекомендовал положить подушки вдоль туловища.

Ранее врач-анестезиолог Санни Найи предложил простой способ самодиагностики бессонницы. По его словам, правдивый результат покажет тест «3-3-3».