Как алкоголь влияет на сопротивляемость организма ВИЧ

Врачи напомнили, что ВИЧ и спиртное несовместимы. Так, в Минздраве Ставрополья напомнили, что при употреблении алкоголя снижается иммунитет, что увеличивает риск заражения различными инфекциями, включая ВИЧ, а рискованное поведение увеличивает вероятность передачи вируса.

Помимо этого, алкоголь негативно влияет на функционирование печени, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедляет процесс заживления ран и препятствует формированию здоровой костной ткани, напомнили специалисты.

Напомним, российские эпидемиологи фиксируют устойчивое снижение новых случаев заражения ВИЧ. При этом масштабы тестирования населения достигли рекордных показателей.

При этом, на фоне снижения показателей заболеваемости в целом по России, в нескольких регионах произошел заметный скачок.