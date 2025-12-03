Как правильно пить воду при изжоге, чтобы не навредить желудку

Такая привычка может привести к неприятным последствиям. Пациентам, страдающим от изжоги, не рекомендуется запивать пищу водой, предупредила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской больницы Минздрава Подмосковья.

По словам специалиста, употребление воды во время приёма пищи может усилить дискомфорт в животе. В таких случаях лучше перенести питьё на время до еды или после, а в процессе трапезы делать перерывы.

У некоторых людей запивание еды водой вызывает дискомфорт, поэтому стоит прислушиваться к своему организму, пояснила Сухорукова.