Что такое полифенолы, чем они полезны и где содержатся

Ученые выяснили, что рацион, богатый полифенолами, способен значительно укрепить здоровье сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог Ольга Ромашина рассказала «Вечерней Москве», чем полифенолы полезны для организма и в каких продуктах они содержатся.

По словам специалиста, полифенолы — это группа природных соединений, которые содержатся преимущественно в растениях. Они обладают мощными антиоксидантными свойствами и защищают клетки от повреждений.

Полифенолы помогают организму бороться с оксидативным стрессом, уменьшают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Это способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и артериального давления, предотвращает образование тромбов, сахарного диабета, некоторых видов рака и замедляет общее старение организма, — сказала она.

Помимо этого, эксперт отметила, что полифенолы способствуют здоровью микробиома кишечника и улучшению обмена веществ.

Чтобы обеспечить организм достаточным количеством полифенолов, по словам нутрициолога, важно включать в рацион разнообразные продукты растительного происхождения:

⁠ягоды: черника, малина, клубника⁠;

зеленый и черный⁠ чай;

красное вино в умеренных количествах⁠;

какао и темный шоколад⁠;

орехи и семена⁠;

фрукты: яблоки, виноград, цитрусовые⁠;

овощи: лук, капуста, шпинат⁠;

зерновые и бобовые.

Важно отметить, что процесс приготовления пищи может влиять на содержание полифенолов. Например, варка овощей снижает уровень содержания этих полезных веществ, а приготовление на пару, наоборот, помогает сохранить большую часть полифенолов. Регулярное употребление разнообразной пищи с высоким содержанием полифенолов помогает поддерживать здоровье сердца и всего организма, — заключила Ромашина.

