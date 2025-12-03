Новые стандарты работы бассейнов сделают их безопаснее

С 1 декабря и спортивные, и "развлекательные" бассейны в России перейдут на новый национальный стандарт. Главное требование - сделать аквазону комфортнее и безопаснее. Фокус на комплексную защиту посетителей от разных рисков - от трагедий на воде до незаметных глазу инфекций.

Для этого пересмотрена классификация услуг. Теперь они четко делятся на физкультурно-оздоровительные и спортивные, к тому же бассейнам разрешено оказывать самые разные услуги вне аквазоны, что расширяет их возможности. Однако ключевой момент - безопасность, объяснила "РГ" - Неделе юрист Екатерина Ноженко. До сих пор стандарт ограничивался рисками травм и нарушением санитарных норм. Новый ГОСТ подходит к вопросу тотально.

Выделены риски "повышенной опасности утопления", "длительного контакта кожи, слизистых и дыхательных путей с активными химвеществами". Строже станет водоочистка, чтобы защитить посетителей от инфекций, грибковых заболеваний. Бассейн - при несоблюдении строгих норм - место повышенного риска. В теплой и влажной среде легко распространяются грибки (например, микоз стоп), вирусы (бородавки, контагиозный моллюск) и бактерии, вызывающие кишечные расстройства.

Плавание справедливо считается одним из самых полезных видов физической активности. При этом в зимний сезон такой отдых требует соблюдения особых мер предосторожности, включая защиту от простудных заболеваний, отмечает специалист Пироговского университета Алексей Решетун.

"Вода в бассейнах подогревается. Поэтому плавать в холодное время года по-прежнему приятно и в крытых, и в открытых бассейнах. Но с одним условием: голова и шея должны быть утеплены и защищены. Поэтому при плавании в открытой аквазоне нужна теплая шапочка, чтобы голова не переохлаждалась. Резкий перепад температур между теплой водой и морозным воздухом может спровоцировать спазм сосудов, обострение хронического бронхита, атеросклероза. Особенно это важно для детей и подростков", - говорит Решетун.

Безопасность посетителей начинается с компетентности персонала. Впервые ГОСТ устанавливает четкую периодичность оценки профессиональных навыков работников - не реже одного раза в три года. Это касается и инструкторов, и технического персонала, отвечающего за качество воды.

Кроме того, с 1 декабря и 1 января вступят в силу стандарты, регламентирующие микроклимат в помещениях и системы оповещения об опасности утопления, что позволит оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Современные бассейны - это мощные оздоровительные комплексы, - комментирует врач. - Многоступенчатая система очистки, включающая не только хлор, но и озонирование, УФ-облучение, эффективно борется с патогенами. Однако ответственность за здоровье - двусторонняя".

Поэтому посетителям надо соблюдать простые правила: принимать душ до и после плавания, использовать резиновую обувь в душевых (не стоять на полу босиком) и вокруг чаши бассейна, чтобы избежать заражения грибком, пользоваться только своим полотенцем. Новые правила - важный шаг к тому, чтобы плавание, действительно полезное для позвоночника, сердца и сосудов, снятия стресса, было максимально безопасным. Посетители могут рассчитывать на более высокий уровень защиты, а владельцы бассейнов - на четкие и современные правила игры.