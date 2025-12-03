Геронтолог рассказал, как доброта влияет на продолжительность жизни

Доброта может быть секретом долгой жизни. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач-кардиолог и геронтолог Тамаз Гаглошвили.

По словам эксперта, добрые люди легче переживают стресс и сложные жизненные ситуации, что положительно сказывается на состоянии нервной системы и общем здоровье. Эта устойчивость, в свою очередь, может отражаться на течении хронических заболеваний, например, гипертонии или нарушений липидного обмена.

«Положительные эмоции, когда человек воспринимает стрессовые ситуации проще, играют роль в течении тех или иных заболеваний, — отметил Гаглошвили. — Особенно это важно при гипертонии, высоком холестерине, потому что человек склонен заедать стресс».

Врач подчеркнул, что выделить один-единственный фактор долголетия нельзя — на продолжительность жизни влияет комплекс причин, включая генетику, экологию, питание и поддержку близких. Однако доброта и позитивный взгляд на жизнь могут стать важной частью этого «рецепта» долголетия.