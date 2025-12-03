Врач рассказал, как пользоваться контактными линзами зимой

В холодное время года многие отмечают, что пользоваться контактными линзами становится сложнее: глаза сушит, линзы «чувствуются» и мешают, а при выходе на улицу выступают слезы, которые усугубляют дискомфорт. Как рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Иван Веденев, зимой лучше отдавать предпочтение однодневным линзам или очкам. Это поможет частично решить проблему.

© Газета.Ru

«Все эти минусы ношения линз зимой закономерны и связаны как с погодой, так и с особенностями слезной пленки в холодное время года. Так, обогреватели снижают влажность до 20–30%, из-за чего слезная пленка испаряется быстрее. Контактная линза пересыхает сама, становясь более твердой. На холоде сосуды конъюнктивы сужаются, слезная железа работает менее активно, а встречный ветер резко увеличивает испарение слез. Именно поэтому многие чувствуют «песок» в глазах уже через несколько минут ходьбы на морозе», – объяснил врач.

Кроме того, на морозе и ветру моргания часто становятся реже. Слеза обновляется хуже, и линза просто не успевает увлажниться. Такая подсохшая линза может нанести повреждения роговице глаза. Это увеличивают риск кератита, поэтому следить за самочувствием и гигиеной зимой особенно важно.

«В ветреные и морозные дни рекомендуется уменьшать время ношения линз, отдавая предпочтение очкам. Если зимой при использовании линз со сроком замены две недели или месяц возникает дискомфорт, стоит временно перейти на однодневные. Рекомендуется использовать растворы для линз с увлажняющими компонентами. По назначению врача также можно использовать увлажняющие капли 2–4 раза в день. Особое внимание стоит уделять условиям хранения раствора – на холоде он может потерять стабильность. Сильно охлажденный (ниже комнатной температуры) и тем более замерзший и затем оттаявший раствор использовать нельзя. Не трите глаза на морозе и не поправляйте линзы немытыми руками или руками в перчатках и варежках», – рассказал врач.

Если дискомфорт все равно сохраняется, стоит перейти на очки или сделать лазерную коррекцию зрения.