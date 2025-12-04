Иммунолог напомнил об эффективном способе профилактики ОРВИ

Использование средств личной гигиены снижает риск заболеваний.

При этом масочный режим в регионах РФ устанавливают местные власти. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил Владимир Болибок.

«Прерогатива вводить масочный режим принадлежит субъекту Российской Федерации. В частности, Роспотребнадзор решает, надо или не надо вводить такой режим. Напомню, что в ковидные годы, когда был серьёзный масочный режим, ни гриппа, ни ОРВИ не встречалось практически несколько лет. Маски очень эффективно защищали от респираторных вирусных инфекций. Для этого в Благовещенске и вводится такой режим».

Ранее сообщалось, что в Благовещенске с 4 декабря вводят масочный режим и отмену мероприятий из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Там добавили, что в учреждения и организации города будут пускать только в маске. До этого сообщалось, что в Кузбассе почти 2 тыс. детей перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. На дистанционный формат обучения полностью перешли 58 классов в 34 школах области.