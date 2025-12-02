Мужчинам назвали продукты для улучшения результатов в постели

Диетолог Ренато Лобо посоветовал мужчинам включить в рацион несколько продуктов, благодаря которым можно улучшить результаты в постели. Их он назвал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Лобо, мужчинам необходимо употреблять яйца, шпинат, лосось и тунец, поскольку они оказывают положительное влияние на гормональный профиль, в том числе повышают уровень тестостерона. Кроме того, важно включать в ежедневное меню продукты, в которых содержится железо, витамин С, цинк и фолиевая кислота, так как они повышают либидо, добавил доктор. А продукты, в которых есть аминокислота L-цитруллин, увеличивают выносливость в постели, добавил он.

Что касается вредной еды, врач призвал отказаться от ультраобработанной и жирной пищи, печенья, газированных напитков и соленых закусок.

«Неправильное питание ухудшает кровообращение, необходимое для эрекции, и снижает выработку нейромедиаторов, связанных с сексуальной активностью», — подчеркнул он.

