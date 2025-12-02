Для кожи и потенции: секреты граната, которые стоит взять во внимание

Гранат считается символом изобилия и жизненной силы. Его любят за освежающий вкус и яркий цвет. Но это не просто красивый фрукт с рубиновыми зернышками, а настоящий кладезь полезных веществ. Король антиоксидантов: гранатовый сок содержит уникальные вещества — пуникалагины. Их активность выше, чем у зеленого чая и красного вина. Подробнее о пользе этого фрукта нам рассказала врач китайской и классической медицины, рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.

Польза граната

Гранат — это настоящий суперфуд, который может стать ценным дополнением к вашему рациону. В нем содержится масса полезных компонентов:

Витаминный заряд — гранат богат витаминами С (укрепляет иммунитет), Р (улучшает состояние сосудов), группы В (участвуют в обмене веществ), а также содержит витамины А и Е.

Минеральное богатство — во фрукте присутствуют калий, магний, кальций, железо, фосфор и другие важные компоненты. Железо особенно ценно для профилактики анемии, а калий полезен для сердечно-сосудистой системы.

Антиоксидантная сила — гранат — чемпион по содержанию антиоксидантов, таких как эллаговая кислота и пуникалагины. Они борются со свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний, включая рак.

Польза для сердца — регулярное употребление граната способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения и снижению уровня «плохого» холестерина. Это делает его отличным помощником в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Укрепление иммунитета — высокое содержание витамина С и других антиоксидантов делает гранат эффективным средством для поддержания иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями.

Противовоспалительное действие — «За счет содержания пуникалагинов гранат оказывает мощное противовоспалительное действие, помогая бороться с хроническими воспалительными процессами в организме», — добавляет наш эксперт.

Улучшение пищеварения — фрукт способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает аппетит и помогает при диарее.

Польза для кожи — антиоксиданты способствуют регенерации клеток кожи, улучшают ее эластичность и цвет, а также могут помочь в борьбе с акне.

Повышение репродуктивного здоровья — «Фолиевая кислота и другие витамины делают его особенно ценным для здоровья репродуктивной системы», — отмечает Ирина.

Повышение мужской потенции — некоторые исследования показывают, что гранат может положительно влиять на мужскую потенцию благодаря улучшению кровообращения.

«С точки зрения китайской медицины гранат по своим свойствам сладкий, кислый, прохладный. Он полезен для печени, сердца и желудка. Ярко-красный цвет в китайской медицине напрямую связан с кровью. Гранат, особенно его сок, считается одним из лучших продуктов для питания при упадке сил, бледности, сердцебиении. Кислый и вяжущий вкус обладает „собирающим“, „закрепляющим“ действием. Также он хорошо увлажняет и может облегчить сухой кашель», — рассказывает врач.

Кроме того, гранат великолепно утоляет жажду, особенно когда мучает сухость во рту, горле.

Как правильно употреблять

Обычно принято пить сок, однако если вы будете есть зерна, то извлечете больше пользы — в них содержится много клетчатки и танинов, полезных для кишечника.

«Выбирайте тяжелые плоды с плотной, неповрежденной кожурой — это говорит о сочности», — уточняет Ирина.

Несмотря на все свои достоинства, гранат, как и любой продукт, имеет свои нюансы и может быть вреден в определенных случаях.