Названы продукты для поддержания здоровья зимой

Врач-эксперт Вера Сережина рассказала какие продукты необходимо включить в рацион для поддержания здоровья в зимний период.

В интервью РИАМО специалист, в частности, заявила, что короткий световой день, недостаток солнечного света и постоянный холод требуют от организма дополнительных энергетических затрат.

По её словам, для поддержания иммунитета и обмена веществ в зимний период рекомендуется добавить в меню орехи и сухофрукты. Особенно полезными считаются кедровые орехи, кунжут и миндаль. Из них можно готовить домашние пасты, такие как урбеч или хумус. Однако стоит учитывать, что орехи могут вызывать аллергические реакции.

Важным источником полезных жиров, добавила Сережина, являются морепродукты: жирная рыба, печень трески, морские ежи и икра.

Эти продукты, пояснила она, богаты омега-3, йодом, цинком и витаминами A, D и E. Также в зимний рацион стоит включить сало и некопченый бекон, богатые витамином D и B соответственно. Яйца выступают универсальным источником белка и витаминов, легко усваиваются и поддерживают выработку гормонов.

«В рационе обязательно должны быть мясные продукты, а классический традиционный холодец – это не просто набор белков и жиров, а концентрат коллагена, витаминов и факторов роста, которые с добавлением хрена или горчицы помогают укреплять иммунитет и сохранять красоту кожи, ногтей и волос», – подчеркнула врач.

Среди растительной пищи особое внимание медики рекомендует уделить овощам, сохраняющим витамины: капусте, редьке, дайкону (разновидность редьки), свекле, моркови и тыкве. Квашеная капуста особенно полезна благодаря содержанию витамина C и лактобактерий. Соленые и сушеные грибы также обогащают зимний рацион белком и витаминами.

«А вот от мучных изделий, булочек и макарон зимой лучше держать дистанцию: низкая физическая активность и привычка перекусывать „для настроения“ приводят к набору лишнего веса. Быстрые углеводы дают лишь кратковременный прилив энергии, но не питают организм», – резюмировала врач.

