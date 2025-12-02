Чем опасны для человека рыбьи кости

Рыбьи кости - одна из самых распространённых причин, по которым люди попадают в отделение неотложной помощи. Особенно распространено это в азиатских странах, где рацион обычно включает много рыбы. Проблема настолько серьёзна, что теперь в Китае есть специальные клиники по удалению рыбьих костей.

© Ferra.ru

Рыба считается хорошим источником многих минералов, белка и полезных для сердца жирных кислот. Также в ней много мелких, хрупких «косточек». У трески примерно 17 костей, у лосося — около 30, а у некоторых видов рыб их может быть более 100.

Кости могут представлять опасность при случайном проглатывании. Они могут привести к удушью. Обычно рыбьи кости застревают в миндаликах на задней стенке горла, в глотке на задней стенке рта, в грушевидной пазухе (небольшой полости, которая участвует в глотании), в пищеводе.

© Ferra.ru

Удивительно, но застрявшие кости не всегда вызывают какие-то симптомы. Так, в 2012 году 69-летняя японка обратилась в больницу с жалобами на опухание шеи. Врачи обнаружили, что у неё в горле уже 9 месяцев находится 32-миллиметровая рыбья кость.

Кости могут также повредить важные нервы и кровеносные сосуды, проходящие через шею, щитовидную железу.

Любые кости, которые не застряли в горле, а пошли дальше, требуют экстренного хирургического вмешательства, так как иначе их удалить невозможно. Они также могут вызывать инфекции в околосердечной области или мигрировать в спинной мозг, что приводит к вторичным инфекциям, способным вызвать паралич. Поэтому, если вы случайно проглотили косточку, важно как можно скорее её удалить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.