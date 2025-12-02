Зимняя боль в спине: что на самом деле ее вызывает и как снять

Когда​‍​‌‍​‍‌ зимой у нас болит спина, мы часто думаем, что это опять остеохондроз или простуда. Авторы канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье» рассказывают, что в подавляющем большинстве случаев причина боли совсем не в позвоночнике, а в реакциях сосудов на холод.

© ГлагоL

На морозе сосуды сужаются — и это нормально, ведь так мы сохраняем тепло. Но в таких условиях кровоснабжение наших мышц, в том числе и поясницы, ухудшается. Мышцы, не получая питания, становятся напряженными и могут спазмироваться, что и дает неприятную тянущую боль и ощущение «деревянной» спины.

Всегда нужно следить, чтобы у вас были теплые ноги, так как холодные стопы приводят к спазму сосудов не только в них, но и во всей нижней части тела. Можно начинать утро со стакана теплой воды, чтобы медленно прогреть организм. Перед первым выходом на улицу сделать короткую и легкую разминку — подъем и выпад ноги, чтобы кровь лучше циркулировала.

Также помогают сухое тепло на поясницу, например, шарф из шерсти, удобная обувь, которая позволяет правильно распределять вес тела, и, конечно же, движение — нельзя сидеть в одной позе часами.