Гликемический и инсулиновый индексы: почему важно знать разницу

На фестивале здорового питания НутриFEST в Новосибирске врач-генетик и нутрициолог Инна Холяндра раскрыла важное различие между гликемическим и инсулиновым индексами продуктов – и объяснила, почему даже «безуглеводная» еда может навредить метаболизму.

Сладости, белый хлеб и другие продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ), превышающим 70, давно известны как причина резких скачков глюкозы в крови. Однако, как рассказала врач-генетик и нутрициолог Инна Холяндра, опасность для метаболического здоровья таится и в менее очевидных продуктах – тех, что повышают не глюкозу, а инсулин.

Гликемический индекс показывает, насколько быстро уровень глюкозы в крови повышается после еды: низкий ГИ – до 55, средний – 56–69, высокий – от 70 и выше. Постоянные перекусы сладким, особенно натощак или между основными приемами пищи, вызывают регулярные «сахарные» скачки, что в долгосрочной перспективе ведет к метаболическим нарушениям и эндокринным заболеваниям.

Но, по словам эксперта, не менее важно учитывать и инсулиновый индекс (ИИ) – показатель, отражающий выброс инсулина в ответ на любой продукт, включая белки и жиры. «Инсулин вырабатывается не только на углеводы, – подчеркнула Холяндра. –Высокий ИИ имеют молочные, мясные продукты, сочетания белков с жирами. Даже безуглеводная еда может провоцировать избыточную выработку инсулина».

Инсулин – гормон, который помогает глюкозе проникать в клетки для выработки энергии. Однако его хронически повышенный уровень способствует накоплению жира, инсулинорезистентности и другим нарушениям обмена веществ.

Поэтому специалист рекомендует употреблять любые продукты с «буфером» – то есть в сочетании с клетчаткой, сложными углеводами или другими компонентами, смягчающими метаболический отклик. Это особенно актуально для тех, кто заботится о профилактике диабета, ожирения и других современных «болезней цивилизации».