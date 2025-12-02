Названа привычка, вызывающая повышенное газообразование

Гастроэнтеролог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Евгения Мельникова посоветовала россиянам отказать от привычки запивать еду холодной водой, так как она вызывает повышенное газообразование. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Запивание еды холодной водой нарушает нормальный процесс пищеварения. Холод провоцирует сокращение стенок желудка, из-за чего пища, недостаточно обработанная желудочным соком, слишком быстро перемещается в кишечник. В результате появляется сильное вздутие и газообразование», — предупредила врач.

Также из-за этой привычки чувство насыщения наступает позже, поэтому возрастает риск переедания. Со временем это может привести к набору лишнего веса и ожирению, добавила доктор.

Кроме того, привычка запивать еду холодной водой во время обострений заболеваний ЖКТ может усилить воспаление и замедлить восстановление слизистой. Мельникова добавила, что разбавление желудочного сока холодной водой снижает естественные защитные свойства, что увеличивает вероятность развития пищевых токсикоинфекций.

