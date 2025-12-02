Как остановить уменьшение сети капилляров с возрастом

С возрастом сеть капилляров уменьшается, из-за чего старение может ускориться, остановить этот процесс может регулярная физическая активность, рассказал «Газете.Ru» эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я», заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Капилляры — это ключевое звено кровеносной системы, именно через их тонкие стенки кислород и питательные вещества поступают в ткани, а из тканей в кровоток попадают продукты обмена. От плотности и состояния капилляров напрямую зависит жизнеспособность каждого органа.

Процесс уменьшения капиллярной сети с возрастом — сложный и многофакторный. По словам врача, ключевые причины — снижение физической и умственной активности. Ткани, которые не получают регулярной нагрузки, посылают сигнал, что им не требуется обильное кровоснабжение — и часть капилляров запустевает.

«Представьте человека, который вел активную жизнь — работал, ежедневно справлялся с широким кругом задач. Но с возрастом уровень его активности начал постепенно уменьшаться. Он меньше общается с друзьями и реже видит повзрослевших детей. Он выходит на пенсию — «закрывается» дома, мало двигается. Потребность в кислороде и питательных веществах снижается, организму просто не нужно столько энергии, как раньше — как результат, снижается и плотность капиллярной сети», — объяснил врач.

Сохранение густой сети капилляров — один из ключей к активному и здоровому долголетию. Самый мощный и научно доказанный инструмент для этого — регулярная физическая активность.

«Исследования показывают, что аэробные нагрузки (бег, плавание, быстрая ходьба, велосипед) и силовые тренировки помогают сохранять капиллярную сеть — получающие регулярную нагрузку ткани нуждаются в кислороде и питательных веществах и «заказывают» себе адекватное кровоснабжение. То же самое касается умственной нагрузки — нейроны головного мозга не умеют запасать глюкозу, которая необходима им для работы, нуждаются в качественном питании. Поэтому самые простые действия, например, решение кроссвордов, помогают поддержать не только мозг, но и капиллярную сеть, которая отвечает за его питание. Благоприятно на состояние и нервной, и кровеносной системы также влияют социальные контакты — в любом возрасте нам необходимо общение, совместные занятия с другими людьми», — объяснил доктор.

Дополнительно врач рекомендует обогатить рацион полиненасыщенными жирными кислотами (содержатся в растительных маслах, орехах, рыбе), свежими овощами, фруктами и зеленью, контролировать уровень стресса и артериальное давление, а также отказаться от курения — одного из злейших врагов здоровья сосудов.