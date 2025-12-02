Как дефицит железа вызывает ускоренное старение организма

Ученые выяснили, дефицит какого микроэлемента грозит ускоренным старением организма и повышает риск развития рака. Оказалось, что нехватка железа приводит к процессу, который получил название «дрейф АССА».

Железо – один из важнейших микроэлементов, при дефиците которого растет вероятность развития рака и запускается процесс старения организма.

В частности, ученые заявили, что при нехватке железа снижаются защитные свойства организма.

Особое внимание специалисты уделили изучению возрастных изменений в тканях кишечника вследствие нехватки железа.

Оказалось, эти изменения запускают процесс, называемый «дрейфом АССА». Состояние, при котором клетки теряют способность поддерживать стабильность своих функций. Это делает ткани более уязвимыми и способствует ускоренному старению.

В то же время при дефиците особой формы железа нарушается работа клеточных защитных механизмов, они быстрее изнашиваются, способность к восстановлению снижается, а риск возникновения раковых процессов становится выше.

