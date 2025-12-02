Стоматолог рассказал, как стресс может уничтожить ваши зубы

Хронический стресс — распространенное явление в жизни современного человека, а его последствия отражаются не только на психологическом состоянии, но и физическом. Стресс меняет гормональный фон, поведение и привычки ухода за собой, в том числе влияет на состояние зубов. О том, как стресс влияет на полость рта и что с этим делать, «Газете.Ru» рассказала Ольга Харламова, основатель российского производства STOMTECH PRO и директор стоматологической клиники «Стомтек».

Бруксизм — это основной канал по проживанию стресса человеком. Даже если человек не находится в стрессе, он может скрежетать зубами. Если мы сильно сжимаем или трем зубами за ночь две минуты, это нормально. Но если больше (час или два), то это уже неконтролируемый процесс, который ведет к разрушению тканей полости рта, мышечному и суставному перегрузу.

«При непроизвольном сжатии зубов могут образовываться трещины и сколы, повышается чувствительность. Из-за постоянного мышечного напряжения нарушается работа челюстных суставов, поэтому при их активном движении (при разговоре или приеме пищи) могут быть слышны характерные щелчки, которые сопровождаются болевыми ощущениями», — рассказала она.

Есть два вида бруксизма — дневной и ночной. Если ночью контролировать этот процесс сложно, то днем важно замечать в моменте, когда мышцы рта излишне напряжены. В этом может помочь практика «возвращение в момент», например, перечисление предметов, которые находятся на виду. Переключение внимания уменьшит напряжение во всем теле и расслабит его.

Кроме того, высокий уровень кортизола (гормона стресса) провоцирует сухость во рту (ксеростомию) из-за снижения выработки достаточного количества слюны. В результате может развиться кариес и заболевание десен, появиться неприятный запах.

«Уменьшение слюноотделения повышает уровень кислотности, что негативно влияет на установленные во рту металлические конструкции (коронки, импланты), сокращая их эксплуатационный срок и провоцируя появление неприятного привкуса. Слюна также может становиться густой — это провоцирует и увеличивает количество зубного налета. Появление более плотного налета в полости рта — это прямая перспектива развития кариеса и его осложнений, как следствие — потеря зубов. Также есть риск образования стоматита из-за растрескивания слизистых оболочек», — предупредила эксперт.

Помимо этого, стресс приводит к развитию заболевания десен. Повышенный кортизол вызывает сужение сосудов, которые участвуют в кровоснабжении десневой ткани. Ткани становятся более тонкими, уязвимыми перед бактериями, поэтому воспаление развивается быстрее. Такая ситуация может вызвать гингивит — заболевание десен воспалительного характера, проявляющееся отеком и покраснением. Если на этой стадии не заняться лечением, воспаление перейдет на более глубокие ткани, окружающие зуб, что приведет к пародонтиту.

«Борьба со стрессом является ключевым решением проблем с полостью рта: консультация с психологом, поддержание физической активности и отслеживание режима сна помогут не только нормализовать работу нервной системы, но и устранить первоначальные причины многих стоматологических проблем. Отслеживать уровень стресса также помогают трекеры, которые вовремя могут предупредить человека о том, что напряжение в теле нарастает», — добавила врач.

Профилактика — залог здоровья полости рта. Рекомендуется чистить зубы не менее двух раз в день в комбинации с зубной нитью или ирригатором. Они помогут прочистить пространство между зубами. Важно помнить, что средства личной гигиены для полости рта подбираются индивидуально, потому что жидкие среды в организме у всех разные. Густота слюны даже в покое у людей отличается, поэтому и зубные пасты, и ополаскиватели для рта нужны всем разные.

«Еще один способ предотвратить повреждения — ходить на профессиональную чистку для удаления налета и зубного камня. Так снижается риск воспаления десен и появления пародонтита. При появлении бруксизма специалист пропишет использование силиконовой каппы во время сна для уменьшения повреждения эмали», — рассказала она.

Важно следить за едой и водным балансом. В периоды эмоционального напряжения человек может пить меньше воды, чем обычно. Уменьшение количества жидкости в организме приводит к изменению состава слюны, которая обладает антибактериальными свойствами, а также развитию патогенных микроорганизмов.