Что такое гиперлордоз и как его победить

Гиперлордоз — это патологическое усиление естественного изгиба позвоночника, чаще всего оно возникает в поясничном отделе. Заболевание может развиться из-за врожденных аномалий, неправильной осанки, избыточного веса, мышечной слабости или некоторых заболеваний и доставлять большой дискомфорт. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога, мануального терапевта, остеопата Александра Евдокимова об основных причинах развития гиперлордоза, осложнениях и способах его лечения.

Как рассказал специалист, позвоночник — основа нашего тела, несущая ответственность за поддержку и движение. Его уникальные физиологические изгибы, гармонично взаимодействуя друг с другом, обеспечивают баланс и стабильность организма.

Когда человек здоров, каждый изгиб находится в идеальной пропорции относительно другого, обеспечивая комфортное существование и свободное передвижение, — сказал он.

Однако любое заболевание, например проблемы внутренних органов, таких как почки или печень, или заболевания самого позвоночника способны привести к изменениям в структуре позвонков и стать причиной появления гиперлордоза, объяснил врач.

Также напряжение в одном участке позвоночника может вызвать компенсаторные реакции в соседних отделах. Например, гиперлордоз в поясничной области нередко сопровождается изменением положения шеи и грудной клетки, вызывая появление характерной осанки, — говорит Евдокимов.

Эксперт отметил, что эти изменения изначально призваны уравновешивать возникшие проблемы, но длительное сохранение подобной компенсации может привести к развитию более серьезных заболеваний.

Постоянный спазм мышц нарушает кровообращение и питание тканей, способствуя развитию дегенеративных процессов, таких как остеохондроз и артропатия. Особенно уязвимы дети и подростки, чей быстрый рост организма может сопровождаться нарушением осанки. Отсутствие достаточного развития мускулатуры в сочетании с быстрым ростом костей ведет к формированию неправильных изгибов позвоночника, таких как гиперлордоз и кифоз. Хотя поначалу подобные изменения могут никак себя не проявлять, со временем перегрузка мышц вызывает болезненные ощущения и дискомфорт, — сообщил собеседник «ВМ».

По его словам, важно понимать, что сам по себе гиперлордоз является лишь симптомом, который отражает наличие основной проблемы со здоровьем. Чтобы справиться с ним, необходимо выявить и устранить главную причину его развития. Тогда вполне реально восстановить нормальные соотношения в позвоночнике и вернуть комфортное самочувствие.

