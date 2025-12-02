Эндокринолог опроверг безусловную пользу гречки и авокадо

Бытует мнение, что авокадо, богатый полезными жирами, благотворно влияет на весь организм. Гречневая крупа также возведена в культ. Эндокринолог Дарья Гончарова объяснила, что с помощью одних только продуктов поправить здоровье нельзя.

Авокадо является продуктом, богатым мононенасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой. Поэтому его употребление помогают укрепить сосуды. Кроме того, ежедневное употребление авокадо помогает стабилизировать соотношение полезных жиров и клетчатки в рационе.

Однако, заверила эндокриноло Дарья Гончарова, нельзя считать авокадо «зеленой таблеткой» от всех болезней.

«На деле – авокадо просто жирный, хороший фрукт с нормальным составом. Да, полезные жиры, да, вкусно. Но это еда, а не лекарство», - подчеркивает медик в разговоре с СеверПост.

Также эндокринолог развеяла популярный миф, согласно которой «гречка - спасительница щитовидки».

Гончарова напомнила, что в гречке не содержится суточной нормы йода, поэтому тем, кому необходимо восполнить его дефицит, необходимо остановить свой выбор на морепродуктах и йодированной соли.