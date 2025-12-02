Как готовить птицу, чтобы избежать заражения гриппом

Вирус птичьего гриппа может сохраняться в мясе и яйцах зараженных птиц. Чтобы убить его в пище, нужно готовить продукты при температуре 70°C и выше в течение нескольких минут, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

Птичий грипп — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусами гриппа типа А, которые в естественных условиях циркулируют среди диких водоплавающих птиц. По данным ВОЗ, летальность среди подтвержденных случаев заражения людей некоторыми штаммами H5N1 может превышать 50%. Для сравнения, летальность от сезонного гриппа обычно составляет менее 0,1%.