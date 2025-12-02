Эксперты опровергли три самых живучих мифа о старении мозга

Нутрициолог Ирина Селиванова опровергла три самых живучих мифа о старении мозга. Их врач развеяла в разговоре «Лентой.ру».

Самым популярным мифом Селиванова считает убеждение, будто для питания мозга нужна только глюкоза.

«Молодой мозг работает гибко и получает энергию как из углеводов, так и из белков и жиров. При этом хронически высокий уровень глюкозы провоцирует потерю чувствительности нейронов к инсулину и развитие инсулинорезистентности мозга. В результате энергия перестает поступать в орган, появляются "мозговой туман" и трудности с концентрацией», — объяснила специалистка.

Еще одним заблуждением, по ее словам, является мнение, будто старение мозга обусловлено исключительно генетикой и возрастом. В действительности же более значимую роль в развитии когнитивных нарушений играет не наследственность, а образ жизни. В подтверждение своих слов Селиванова сослалась на исследования, показывающие, что вне зависимости от генетики здоровье мозга можно поддерживать правильным питанием, регулярной физической активностью, контролем потребления сахара, полноценным сном и изучением нового.

Наконец, по словам Селивановой, неверно думать, что мозг стареет от недостатка интеллектуальных задач. На самом деле это происходит из-за информационных перегрузок, бессонницы, хронического стресса, хаотичного переключения между задачами.

«Мозг устает от многозадачности, поэтому первый шаг к сохранению его здоровья — не раскачивать память, а давать ему отдых. В этом помогут информационные паузы, качественный сон и время без гаджетов», — уточнила специалистка.

