Врач объяснил, что «убивает спину» у офисных работников

Каждый офисный сотрудник хоть раз сталкивался с болью в спине, а некоторые от нее страдают на постоянной основе. Специалисты выделяют четыре причины болей: неверное расположение монитора, отсутствие движений и перерывов в работе и привычка сутулиться, рассказал «Газете.Ru» нейрохирург, руководитель центра лечения боли Клиники Фомина Станислав Тимонин.

© Газета.Ru

«Многочасовое сидение в кресле – один из главных факторов, который связан с болями в пояснице. В крупном обзоре, опубликованном в 2022 году в журнале Journal of Occupational Health, показали простую вещь: чем дольше человек сидит без движения, тем выше риск хронической боли в спине. И да, это касается даже тех, кто честно ходит в зал вечером — «пересидеть» спортом целый день в кресле не получается», – объяснил врач.

Вторая причина – монитор, который стоит «не там». Если монитор стоит низко, мы тянем голову вперед. Плечи заваливаются, спина округляется – привет, «офисная поза». Через какое-то время начинают ныть шея и плечи, а затем подключается и поясница.

«Правильная высота и положение монитора, стула и клавиатуры заметно снижают частоту жалоб на боль в шее и спине. Никакой магии – просто тело перестает постоянно выкручиваться в неестественную позу. Правило простое: верхняя кромка экрана примерно на уровне глаз, монитор прямо перед собой, а не сбоку, чтобы не жить полдня в повороте», – рассказал доктор.

Офисный образ жизни – еще одна причина болей в спине. Организм человека заточен под движение, а не под жизнь в формате «стул–лифт–машина–диван».

«Четвертая причина – привычка сутулиться. Фраза «я просто чуть-чуть сутулюсь» знакома многим. Но этот «чуть-чуть» годами перерастает в устойчивую привычку, а вместе с ней появляются и устойчивые боли. Врачи называют это мышечным дисбалансом: одни мышцы все время перетружены, другие почти не включаются. Длительная сутулость меняет мышечные паттерны и со временем закрепляет болевой синдром. И да, сутулость давно уже называют «офисной эпидемией». Мы ее не замечаем, пока спина не напомнит о себе», – рассказал доктор.

Чтобы снять боли в спине, будет достаточно поднять монитор, чуть подстроить стул, вставать в течение дня, чтобы добавить немного движения. В большинстве случаев это поможет избавиться от дискомфорта, если боли продолжились, то стоит обратиться к специалисту.