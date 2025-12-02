Психолог рассказал, как стресс сокращают жизнь

Эмоциональное напряжение провоцирует обострение соматических заболеваний. Психолог Елена Куперштейн рассказала, что всего 20 дней в стрессе сокращают жизнь на целых 10 часов. По её словам, причина кроется в психосоматике.

Стресс активирует гормоны экстренного реагирования (адреналин, норадреналин), что влияет на работу органов и систем организма. В основе лежат внутриличностные конфликты, невыраженные эмоции и постоянное внутреннее напряжение.