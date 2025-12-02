Чем опасны постоянные пробуждения в темноте

Когда человек постоянно просыпается в темноте, это негативно влияет на его биологические часы, отметила сомнолог Сюзанна Уайли. Опасное последствие постоянных пробуждений в темноте она раскрыла в интервью изданию Metro.

Уайли объяснила, что свет является основным регулятором циркадных ритмов — внутренних часов, которые влияют на то, как организм себя чувствует: бодро или сонно.

«Когда вы просыпаетесь до восхода солнца, ваш мозг не получает утреннего светового сигнала. Без света не повышается уровень кортизола, который заставляет нас чувствовать себя бодрыми, и не снижается уровень мелатонина», — отметила сомнолог.

Из-за пробуждения в темноте появляется сонливость, замедляются когнитивные процессы, ухудшается настроение, а также снижаются концентрация и острота ума.

«Когда люди постоянно просыпаются в темноте, они часто жалуются на плохое настроение, раздражительность и снижение мотивации», — отметила Уайли.

Сомнолог добавила, что плохое качество сна врачи также связывают с повышенным риском высокого кровяного давления, диабета второго типа и увеличения веса.

Ранее психолог Нурия Рур заявила, что недостаток сна негативно влияет на головной мозг. По ее словам, последствия от сна продолжительностью менее четырех часов можно сравнить с воздействием шести кружек пива.