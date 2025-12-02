Назван простой способ улучшить память всего за 40 минут

Одна умеренно интенсивная силовая тренировка продолжительностью около 42 минут может заметно ускорять работу «оперативной памяти» и повышать скорость обработки информации. К такому выводу пришли исследователи Университета Пердью и их коллеги, опубликовав работу в журнале Psychophysiology.

В эксперименте участвовал 121 здоровый взрослый в возрасте от 18 до 50 лет. Участников случайным образом разделили на две группы: первая выполняла силовую тренировку (жим от груди, тяга, бицепс, жим ногами, разгибания рук и ног на тренажерах) в 2 подхода по 10 повторений на 65–75 процентов от максимального веса, вторая в это время просто сидела и смотрела видеозапись с теми же упражнениями.

После силовой тренировки участники быстрее выполняли задания как на торможение реакции, так и на рабочую память, при этом точность ответов не страдала. На уровне мозга это сопровождалось сокращением латентности компонента P3 — нейроэлектрического маркера скорости когнитической обработки: мозг расходился с задачей быстрее, чем до тренировки.

Физиологические изменения тоже были выраженными: сразу после занятия значительно повышались уровень лактата в крови и систолическое давление. Анализ показал, что именно кратковременный подъем систолического давления частично «объясняет» ускорение реакций в когнитивных тестах — то есть эффект на мозг может быть связан с общим повышением уровня возбуждения и переформатированием распределения внимания.

Авторы подчеркивают, что речь идет о мгновенном эффекте — тестирование проводилось сразу после тренировки — и пока неизвестно, как долго он сохраняется и как силовые нагрузки влияют на людей с хроническими заболеваниями.

