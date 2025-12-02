Онколог оценил реальную опасность ароматических свечей

Распространённые в соцсетях предупреждения о прямой связи между горением парафиновых свечей и развитием рака не находят подтверждения у практикующих онкологов. Эксперты призывают разделять потенциальный риск и реальную опасность, которая возникает только при постоянном злоупотреблении.

Информация о том, что ароматические свечи выделяют канцерогенные вещества вроде бензола и толуола, вызвала волну обсуждений. Однако, как поясняют врачи, ключевыми факторами являются не сами по себе выделения, а их концентрация и условия в помещении.

По мнению главного онколога "СМ-клиники" Александра Серякова, любое горение, будь то свеча или традиционная керосиновая лампа, сопровождается выделением летучих органических соединений. Однако объём этих веществ от одной свечи настолько незначителен, что не представляет явной угрозы для здоровья при эпизодическом использовании. Риск существенно возрастает лишь при интенсивном и ежедневном воздействии в плохо проветриваемом пространстве.

Таким образом, опасность свечей носит не абсолютный, а вероятностный характер. Специалисты сходятся во мнении, что эпизодическое использование качественных ароматических свечей в просторных или регулярно проветриваемых помещениях можно считать безопасным элементом создания уюта, сообщает "Радио 1".