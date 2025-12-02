Врач подсказал простой метод для самодиагностики бессонницы

Врач-анестезиолог Санни Найи предложил для самодиагностики бессонницы использовать простой и вместе с тем эффективный метод «3-3-3». Его рекомендацию опубликовало издание РuffPost.

«Если вы испытываете нарушения сна по крайней мере три ночи в неделю в течение как минимум трех месяцев и это влияет на минимум три аспекта жизни днем (появляются усталость, затуманивание сознания, перепады настроения), врачи считают, что это не последствия неправильного образа жизни, а бессонница», — объяснил Найи суть метода.

Основными причинами бессонницы врач называет стресс, злоупотребление алкоголем, а также плохие условия для сна. Чтобы снизить риск проблем со сном, Найт рекомендовал регулярно заниматься спортом, следить за тем, чтобы в спальне было темно, прохладно и тихо, соблюдать распорядок дня и использовать удобное постельное белье.

Он добавил, что бессонница — это не только невозможность заснуть, но и ситуации, когда несоблюдение правил сна ухудшает настроение человека, снижает его концентрацию внимания и работоспособность.

«Распространенное заблуждение заключается в том, что люди думают, что бессонница — это когда они совсем не спят», — подчеркнул специалист.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала хуже всего влияющие на сон продукты для ужина. В первую очередь она посоветовала отказаться от употребления на ужин напитков и продуктов, содержащих кофеин: кофе, крепкого чая, шоколада.