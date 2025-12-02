Лучшие способы пить меньше в праздники

Если вы давно хотели пить меньше или вообще не пить в праздничный сезон - могут помочь определённые действия. Вот что, согласно науке, действительно работает.

© Ferra.ru

Составьте план. Наш мозг при принятии решений склонен отдавать приоритет не долгосрочным целям, а текущим. Именно поэтому становится сложнее помнить о сокращении потребления алкоголя, когда появляется возможность получить удовольствие прямо сейчас - выпить. Но если вы запланируете, когда пить будете, а когда нет - вам легче будет принимать это решение. Откройте календарь и осознанно выберите дни с алкоголем и без него. Это снижает риск того, что вы случайно сорвётесь на празднике.

Отслеживайте, сколько напитков вы выпили. Для этого лучше записывать, чем пытаться запомнить. Делать это нужно также регулярно. По возможности записывайте выпитое в режиме реального времени.

Попробуйте отказаться от употребления спиртного. Возможно, вам поможет переход на безалкогольные напитки типа пива, вина и т. п. Но подходят они не всем.

Пейте медленнее. Попробуйте чередовать каждый алкогольный напиток с чем-то безалкогольным. Лучше всего, конечно, пить воду. Ещё до и во время употребления спиртного лучше всего съесть что-нибудь сытное и полезное. Это предотвращает резкие скачки уровня алкоголя в крови, замедляет всасывание спиртного в организм, повышает вероятность его усвоения.

© Ferra.ru

Остерегайтесь подхода "всё или ничего". Срыв - это всего лишь срыв. Он не означает, что нужно отказываться от своих целей. Вы всегда можете начать всё сначала.

Расскажите другим, что стараетесь меньше пить. Так вы будете чувствовать ответственность за своё поведение и сможете получить поддержку.

Подготовьтесь к ответам на вопросы об отказе от алкоголя. Если вам предложат выпить - не нужно долго объяснять, почему вы не пьёте. Просто скажите: "У меня всё хорошо" или "Сегодня я стараюсь пить медленнее".

Будьте добры к себе. Стыд и вина часто приводят к ещё большему употреблению алкоголя, а сострадание к себе помогает изменить поведение в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы воспринимать промах как неудачу, подумайте, что мешало вам придерживаться целей и что может помочь в следующий раз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.