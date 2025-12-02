В чем опасность чрезмерного использования отбеливающих паст

Чтобы добиться идеальной белизны зубов, многие люди пользуются так называемыми отбеливающими пастами и вариантами народной медицины. Почетный президент Стоматологической Ассоциации России, врач-стоматолог Владимир Садовский в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что в погоне за яркой улыбкой важно быть осторожнее.

Лайфхаки из интернета и народные бабушкины рецепты вроде соды или воды из-под риса, по словам врача, могут нарушить кислотно-щелочной баланс полости рта. Специализированные отбеливающие пасты при злоупотреблении могут негативно сказаться на состоянии эмали и привести к ее стиранию.