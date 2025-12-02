В чем опасность чрезмерного использования отбеливающих паст

Стоматолог раскрыл опасность чрезмерного использования отбеливающих паст
Чтобы добиться идеальной белизны зубов, многие люди пользуются так называемыми отбеливающими пастами и вариантами народной медицины. Почетный президент Стоматологической Ассоциации России, врач-стоматолог Владимир Садовский в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что в погоне за яркой улыбкой важно быть осторожнее.
Лайфхаки из интернета и народные бабушкины рецепты вроде соды или воды из-под риса, по словам врача, могут нарушить кислотно-щелочной баланс полости рта. Специализированные отбеливающие пасты при злоупотреблении могут негативно сказаться на состоянии эмали и привести к ее стиранию.
«Процедура отбеливания является медицинской, она проводится в клинических условиях со специальной аппаратурой. Активные химические вещества проникают в структуру эмали и под действием ламп/лазеров вызывают определенные реакции. А осветлением называют снятие пелликулы зубов, то есть поверхностной пленки, и удаление неглубоких пятен. От пигментов, проникших в эмаль, это не поможет. Именно эффект осветления оказывают так называемые отбеливающие пасты. Злоупотребление ими - это воздействие на здоровые ткани», - отметил собеседник издания.