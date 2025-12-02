Когда томатный сок может навредить организму

Это один из самых популярных напитков в мире. Однако диетолог Зарина Шуинова в беседе с «Чемпионатом» предупреждает, что при определённых условиях этот, казалось бы, безобидный напиток может принести больше вреда, чем пользы.

Томатный сок поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря калию и ликопену, укрепляет иммунитет за счёт витамина С, улучшает состояние кожи и волос. При этом в 100 мл содержится всего 17–22 ккал, что делает его отличным вариантом для диетического питания.

Однако, как отмечает специалист, вред томатного сока проявляется в нескольких случаях.