Названа идеальная влажность воздуха дома

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева назвала идеальную для здоровья влажность воздуха в доме и в офисе. Ее врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Оптимальный уровень влажности воздуха дома и в офисном помещении должен составлять около от 40 до 60 процентов. В осенне-зимний период допустимым является значение в 30-60 процентов влажности, а в теплое время года — 30-65 процентов. Этот показатель можно замерить с помощью специального устройства — гигрометра», — объяснила врач.

Она отметила, что на колебания этого показателя в помещении могут влиять многие факторы, среди которых климатические особенности региона, сезон, отопление, а также использование некоторых бытовых устройств, например, кондиционера и пароочистителя.

При этом доктор предупредила, что повышенная влажность воздуха в помещении приводит к росту и размножению спор плесени. Это может серьезно навредить здоровью, например, ослабить иммунитет, усугубить течение бронхиальной астмы, бронхита, хронической обструктивной болезни легких, спровоцировать воспалительный процесс на слизистой глаз и кожных покровах.

Не менее опасен, по словам терапевта, и чрезмерно сухой воздух в помещении. Из-за него снижается защитная функция слизистой носа, что повышает риск заражения респираторными заболеваниями. Также из-за недостаточной влажности воздуха могут развиться сухость кожи, атопический дерматит, синдром сухого глаза, аллергия и обострение бронхиальной астмы.

