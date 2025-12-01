Названы главные опасности недосыпа

Постоянную усталость, рассеянность и проблемы со сном многие считают неизбежной платой за быстрый темп современной жизни. Но где грань между обычной усталостью и состоянием, когда нервная система подает настоящие сигналы тревоги? Какие симптомы требуют немедленного визита к специалисту, а с какими проблемами нужно обращаться к другим врачам?

© Московский Комсомолец

О главных мифах, связанных с нервной системы «МК» в канун Дня невролога, который отмечается 1 декабря, рассказал врач-невролог Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Никита Баранов.

– Когда мозг просит о помощи?

– Поводом для визита к специалисту должны стать симптомы, которые стойко сохраняются на протяжении нескольких недель или месяцев и начинают мешать в повседневной жизни. Тревожными звоночками являются постоянно сниженное настроение, ощущение тумана в голове и заторможенности, а также стойкое снижение памяти и чувства радости.

– Деменция молодеет: это миф или реальность?

- Да, она действительно молодеет. Это связано с тем, что сердечно-сосудистые заболевания, ведущие к ухудшению кровоснабжения мозга, сегодня также помолодели. Свой вклад вносят хронический стресс и экология. Чтобы противостоять этому, уже в 40-50 лет важно контролировать хронические заболевания, бороться с лишним весом и минимизировать влияние стресса, в чем могут помочь психологи и психотерапевты. Кстати, не так давно появившийся термин «цифровое слабоумие» имеет под собой научную основу и связан со снижением способности к запоминанию и концентрации из-за длительного использования гаджетов. Найти баланс помогает физическая активность, интеллектуальная нагрузка в виде головоломок и чтения сложных текстов, а также практика временного отказа от электронных устройств, так называемый цифровой детокс. Также полезно удалить игры и социальные сети, которые отнимают больше всего времени.

– Сегодня популярно самолечение ноотропами – для улучшения умственной активности. Чем это чревато?

– Важно понимать, что самостоятельный прием ноотропных препаратов для улучшения памяти – это не решение проблемы, а ее маскировка. Подобная самодеятельность небезопасна из-за риска индивидуальной непереносимости, а главное – в долгосрочной перспективе ноотропы лишь отвлекают внимание от реальных причин недомогания, таких как хронические заболевания или неправильный образ жизни. Для здорового человека эти препараты не окажут значимого эффекта, и гораздо продуктивнее направить силы на диагностику и лечение основных заболеваний, а также на поддержание физической активности. Этот же принцип – необходимость искать первопричину – касается и других распространенных проблем. Например, с головной болью нужно срочно обращаться к врачу, если она стала частой, изменила свой характер, особенно после 40 лет, или если боль не снимается обычными обезболивающими и сопровождается тошнотой. И постоянная мигрень, и эпизодическая, но очень сильная боль, одинаково опасны и требуют профессиональной диагностики. А пациентам с паническими атаками, несмотря на их телесные проявления, необходима помощь психотерапевта, который поможет подобрать адекватную терапию и научит методикам контроля над страхом.

– С чем связаны главные мифы в неврологии?

– Одним из самых вредных мифов является убеждение, что можно не лечить хронические заболевания ежедневно, а достаточно два раза в год «прокапаться» ноотропами. Это дает лишь временное облегчение, но не решает проблему, ведь причина симптомов остается. Главный совет по сохранению здоровья нервной системы – это контроль и лечение хронических заболеваний, а также умение жить настоящим, а не выдуманным тревожным будущим, которое часто не сбывается.

- Насколько для мозга важен сон?