Как корпорации стимулируют потребление вредных продуктов

В журнале Lancet опубликована свежая масштабная серия исследований, посвященная тому, как ультрапереработанные продукты (УПП) влияют на здоровье и почему государства испытывают трудности в попытках ограничить их распространение. В проекте участвовали 43 специалиста из разных стран, объединив усилия для анализа научных данных, механизмов влияния индустрии и возможных политических решений.

© Naukatv.ru

Почему эта тема стала критически важной

К категории УПП относятся продукты, которые проходят несколько стадий промышленной переработки. В их составе часто можно увидеть длинный список добавок — подсластителей, стабилизаторов, усилителей вкуса. Эти продукты просты в употреблении и хранятся дольше свежих аналогов, поэтому их доля на рынке стабильно растет. К УПП относятся полуфабрикаты, такие как чипсы, сладости, снеки и готовые блюда.

Именно эта простота и массовость превращают УПП в проблему. Продукты быстро насыщают, но содержат мало питательных веществ. Они формируют пищевые привычки, в которых свежие продукты постепенно отодвигаются на второй план.

Исследования показывают, что регулярное употребление УПП связано с ростом риска ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, болезней печени и некоторых видов рака. Такие продукты часто содержат избыток сахара, соли и насыщенных жиров, но почти не дают организму клетчатку, витамины и минералы.

Дополнительный вред связан не только с составом. УПП легко переедать, они вызывают быстрые скачки сахара в крови и формируют устойчивые пищевые привычки, из-за которых снижается потребление свежих и цельных продуктов. Некоторые добавки и ароматизаторы могут влиять на микробиоту кишечника и усиливать воспалительные процессы в организме.

В совокупности это приводит к постепенному ухудшению метаболического здоровья и повышает нагрузку на систему здравоохранения.

Доктор Филлип Бейкер отмечает:

«Крупные пищевые компании получают огромную прибыль, заменяя свежие и минимально обработанные рационы нездоровыми ультрапереработанными продуктами».

По его словам, объем рынка превышает 1,9 триллиона долларов, что объясняет, почему индустрия активно противодействует государственному регулированию.

Вредные заменители вытесняют нормальные продукты

Первая статья анализирует сотни научных работ, показывающих, что рост потребления УПП связан с ухудшением качества питания и увеличением распространенности заболеваний. Исследователи отмечают, что влияние проявляется не только через состав, но и через саму структуру питания. Быстрое и высококалорийное питание уменьшает долю овощей, фруктов и цельных продуктов, которые должны быть основой рациона.

Доктор Присцила Мачадо подчеркивает:

«Появляется все больше доказательств того, что ультра-обработанные продукты вытесняют здоровое питание и наносят вред здоровью во всем мире».

Какие шаги могут помочь

Вторая статья предлагает набор решений. Речь идет о прямых ограничениях рекламы, особенно той, что направлена на детей. Предлагается делать упаковку понятной, добавляя предупреждающие знаки, которые помогут покупателю оценить риски. Также рассматривается исключение УПП из школьного и больничного меню.

Профессор Марк Лоуренс приводит пример из крупных школ в Бразилии, где доля свежих продуктов в школьных рационах должна составлять не менее 90%. Эта реформа повысила качество питания и стала образцом для других стран.

Роль корпораций в формировании спроса

Третья публикация показывает, что распространение УПП стимулируется не только привычками потребителей, но и активными действиями компаний. Используются дешевые ингредиенты, яркая упаковка, маркетинг, связанный с развлечениями и детской аудиторией. Корпорации активно участвуют в лоббировании, финансируют группы влияния и применяют юридические механизмы, чтобы замедлять введение ограничений.

Авторы приводят примеры успешных инициатив нескольких странах, где коалиции врачей, общественных организаций и исследователей добились изменений в законодательстве для ультрапереработанных продуктов.

Почему правительства должны действовать

Доктор Бейкер подчеркивает:

«Мы живем в мире, где неблагоприятные факторы все сильнее доминируют в нашем питании, и это ускоряет рост уровня ожирения, диабета и психических расстройств».

Авторы уверены, что решить проблему можно. Для этого нужны политические решения, защищенные от корпоративного влияния, а также доступные цены на качественные продукты. Только сочетание этих факторов позволит уменьшить зависимость населения от промышленно созданной пищи и вернуть на столы свежие и цельные продукты.