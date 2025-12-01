Назван полезный утренний ритуал

Стакан теплой воды натощак может помочь здоровью желудка и укрепить иммунитет, заверили специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. О пользе этого утреннего ритуала врачи рассказали в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам экспертов, теплая вода запускает пищеварение. Это происходит благодаря тому, что она мягко стимулирует работу кишечника, улучшает перистальтику и способствует легкому очищению. Кроме того, теплая вода стимулирует выработку желудочного сока, что готовит желудок к завтраку.

Врачи добавили, что регулярное употребление теплой воды также улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ, что благотворно сказывается на работе иммунной системы. Помимо этого, вода помогает сделать кожу более гладкой и увлажненной, уменьшает дискомфорт в животе и облегчает симптомы гастрита.

Тем, кто хочет обзавестись полезной привычкой выпивать стакан теплой воды натощак, врачи посоветовали начинать с небольшого объема воды и постепенно доводить его до полного стакана.

