Как праздничные ели влияют на здоровье

Не зря эксперты называют ели деревьями для биохакинга. Основатель Лондонской школы долголетия Мохаммед Энаят рассказал о пользе праздничной ёлки для здоровья. По его словам, живое дерево оказывает положительное влияние на органы дыхания и нервную систему.

«Аромат настоящей ёлки богат природными антимикробными соединениями, называемыми фитонцидами. Они активно поддерживают работу нашей нервной системы подобно медитации. Чувство умиротворения, которое вы испытываете, входя в комнату с елью, это стандартная биологическая реакция», — объяснил эксперт.

По словам врача, масла, выделяемые хвойными, через обонятельную систему проходят до лимбического мозга — центра, отвечающего за эмоции, память и регуляцию гормонов стресса.