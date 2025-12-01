Простуженных людей призвали избегать употребления алкоголя

Семейный врач Нил Патель и диетолог Дана Хендерсон призвали простуженных людей исключить из рациона несколько продуктов. Их специалисты перечислили изданию Infobae.

По словам Хендерсон, при простуде важно избегать всех напитков, содержащих кофеин. Дело в том, что они приводят к нарушению сна, а от качества ночного отдыха зависит эффективность работы иммунной системы, которая борется с возбудителями болезни. Также диетолог рекомендовала при ОРВИ и гриппе не употреблять алкоголь, поскольку он усугубит обезвоживание.

Также, по словам Хендерсон, простуженным людям не стоит питаться продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, поскольку они только усугубят симптомы болезни. В свою очередь, Патель добавил в этот список острую пищу. Ее употребление может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта, который во время болезни и так плохо функционирует.

Ранее вирусолог Павел Волчков рассказал, как защититься от простуды. Так, он призвал контролировать уровень витамина D в крови.