Невролог рассказал о пользе прогулок с собакой

Ежедневные прогулки с собакой помогают поддерживать физическое и психологическое здоровье. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

В разговоре с Life.ru эксперт объяснила, что прогулки с питомцем - отличная кардионагрузка. Так, полчаса ходьбы сжигает около 150 ккал, а активная прогулка продолжительностью в час — до 400 ккал.

В результате за год можно скинуть до 5–7 килограммов без строгих диет. Что касается душевного состояния, общение с питомцем помогает снизить уровень кортизола в крови.