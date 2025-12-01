Названа неочевидная и при этом частая причина запоров

Гастроэнтеролог Аншуман Каушал считает, что наиболее частой и при этом неочевидной причиной запоров является ленивый кишечник. Его мнение опубликовало издание Times of India.

Врач рассказал, что мышцы толстой кишки постоянно сокращаются ритмичными волнами и таким образом перемещают пищу по кишечнику. Самыми вероятными причинами замедления этого процесса он назвал обезвоживание, диету с низким содержанием клетчатки и сидячий образ жизни.

Каушал объяснил, что клетчатка долго остается в кишечнике и тем самым стимулирует его бесперебойную работу. Если же ее заменить на быстро перерабатывающиеся в организме чипсы, рафинированную муку и газированные напитки, то кишечник будет затормаживаться и со временем станет работать менее эффективно.

Чтобы разбудить ленивый кишечник, специалист посоветовал включить в рацион больше овощей, орехов, бобовых и других богатых клетчаткой продуктов. Также, по его словам, полезно гулять после еды, заниматься йогой и пить достаточно жидкости.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала главные ошибки при диарее. В первую очередь она посоветовала исключить тяжелую пищу, молоко, алкоголь и газировку.