Диетолог рассказал, для кого опасны соленья

Людям с болезнями ЖКТ опасно есть соленья, поскольку такая пища негативно влияет на слизистую желудка и кишечника. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Особенно строгие ограничения касаются острого периода заболеваний, таких как гастрит, панкреатит, язва желудка и воспаление двенадцатиперстной кишки. Соленья и маринады способны усиливать воспалительные процессы, ухудшать симптомы болезней и способствовать образованию эрозий и язв.

Также могут возникать или усугубляться воспаление слизистой, развиваться язвы и эрозии. Усугубляет негативное воздействие солений алкоголь, который еще больше раздражает слизистую, — объяснила врач.

Таким образом, больным с хроническими проблемами пищеварения следует воздерживаться от употребления острых блюд, содержащих большое количество соли и уксуса.

Для здоровых людей умеренное потребление солений вполне допустимо. Оптимальной нормой считается два-три приема в неделю небольшими порциями — примерно один-два овоща среднего размера. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже нежелательно, поскольку избыток соли повышает давление и создает повышенную нагрузку на сердце и сосуды, сообщает Life.ru.

