Почему во время приема лекарств нужно отказаться от алкоголя

Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Рожкова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, что в инструкции ко многим лекарствам есть указание об их несовместимости с алкоголем. Период полувыведения препаратов может достигать 12 часов и более, то есть минимальное время до употребления алкоголя составляет 24 часа. При приеме препаратов накопительного действия, отметила специалист, данный период значительно увеличивается.

«Самая известная группа лекарств, несовместимых с алкоголем, это антибактериальные препараты. И алкоголь, и большинство лекарственных средств, в том числе антибиотики, выводятся из организма путем переработки в печени. При их совместном употреблении создается конкуренция за подобную переработку, концентрация обоих веществ возрастает, усиливается пагубное действие этанола и вероятность проявления побочных эффектов антибиотика вплоть до симптомов передозировки. В такой ситуации наибольшую нагрузку испытывают печень и почки, возрастает вероятность их токсического поражения. Помимо прочего, некоторые антибиотики способны блокировать основной фермент, перерабатывающий токсичный продукт распада алкоголя под названием ацетальдегид. Это соединение может накапливаться в организме, вызывая приступы тахикардии, нарушение дыхания, снижение артериального давления», - объяснила терапевт Рожкова.

Не менее опасно принимать алкоголь вместе с антидепрессантами. В этом случае спиртные напитки тоже повысят вероятность развития побочных эффектов: увеличивается вероятность выраженного седативного эффекта, возникновения судорог, повышения артериального давления. Регулярные алкогольные нагрузки во время терапии, подчеркнула собеседница издания, могут значительно ухудшить состояние пациента в связи с нарушением адекватной концентрации антидепрессанта в крови.

«Снотворные, успокоительные и транквилизаторы также требуют полного отказа от алкоголя на время лечения. Этанол нарушает выведение препарата, что приводит к более выраженному эффекту и развитию нежелательных реакций. Основными проявлениями такой комбинации являются заторможенность, вялость, потеря концентрации внимания. Подобные симптомы возможны при употреблении алкоголя с антигистаминными средствами. Опасен и совместный прием алкоголя с препаратами, которые могут оказывать токсичное воздействие на печень. К таким препаратам относят статины, применяемые для снижения уровня холестерина, парацетамол и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), которые используются при различных видах боли, воспаления и для снижения температуры при лихорадке. В лечебной дозировке данные препараты оказывают минимальное воздействие на печень, однако при совместном приеме с алкоголем их концентрация возрастает. Подобная комбинация может привести к серьезным поражениям. НПВС также снижают защитную функцию желудка, а алкоголь, особенно крепкий, является агрессивным веществом, провоцирующим развитие язв и эрозий, соответственно возрастает риск развития желудочно-кишечных кровотечений и серьезных патологий ЖКТ», - рассказала терапевт ФМБА.

Врач-терапевт Цифровой Клиники ВСК Сафина Ягудина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, что алкоголь также способен значительно изменить действие лекарств, влияющих на свертываемость крови и работу сердечно-сосудистой системы. Попав в организм, спиртное усиливает действие варфарина, в результате чего снижается свертываемость крови и увеличивается риск кровотечений. При приеме препаратов, регулирующих артериальное давление, алкоголь усиливает риск его снижения и обмороков. У пациентов, принимающих антиаритмические средства, алкоголь способен провоцировать нарушения ритма.