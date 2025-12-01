Как гаджеты влияют на репродуктивное здоровье

В Новосибирске прошёл Первый Сибирский форум о репродуктивном здоровье и планировании беременности «Нас будет больше». У гостей форума была возможность послушать доклады о разных аспектах репродуктивного здоровья и задать свои вопросы. В частности, прозвучал вопрос о влиянии гаджетов на фертильность.

По словам Анны Вятчининой, главного внештатного специалиста по женскому репродуктивному здоровью Минздрава Новосибирской области, существуют исследования, посвящённые влиянию цифровых устройств на формирующийся подростковый организм.

Спикер пояснила, что гаджеты – это прямое воздействие на центральную нервную систему. Регуляция репродуктивного цикла как у женщин, так и у мужчин включает несколько уровней, и ключевым из них является центральное звено. И если это центральное звено будет постоянно находиться под влиянием раздражающего фактора – это приведет к нарушению ритмов, центральных ритмов, которые воздействуют на яичники в женском, и яички в мужском организме.

Она также отметила, что чрезмерное увлечение гаджетами часто сопровождается малоподвижным образом жизни, что приводит к застойным явлениям в малом тазу и способствует развитию избыточной массы тела – факторов, негативно влияющих на репродуктивную функцию.

«И что, наверное, самое опасное в гаджетах и виртуальных общении – отсутствие живого общения. Очень сложно, увлекаясь гаджетами, выйти в социум и встретить того единственного или единственную», – добавила Вятчинина.

При этом она подчеркнула: