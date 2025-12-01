Почему не стоит срочно худеть к Новому году

"У меня новая диета, очень эффективная: я вообще ничего не ем, а когда чувствую, что вот-вот упаду в обморок, грызу кусочек сыра", — говорит героиня фильма "Дьявол носит Prada".

Многие — чаще женщины — хотят похудеть "к лету" или перед праздником. Рассказываем, чем это может обернуться

Откуда вообще желание похудеть к Новому году?

Дело не только в том, чтобы влезть в красивое вечернее платье, считает клинический психолог, доктор психологических наук, доцент психологического факультета СПбГУ Дарья Еремина. По ее словам, Новый год — это символический момент подведения итогов. И когда мы к нему приближаемся, то хотим видеть свои достижения.

"В нашем нарциссически ориентированном мире, конечно, очень приятно входить в Новый год тем человеком, который смог заработать, похудеть и так далее", — объясняет она.

По похожей причине женщины иногда покупают праздничные (и не только) платья на размер меньше — хочется почувствовать себя той, кому оно впору.

"К тому же это дополнительная мотивация, а если я говорю об этом вслух — то и так называемая социальная клятва похудеть", — говорит Дарья Еремина.

По ее словам, подобным стремлениям гораздо чаще подвержены женщины — но это не значит, что у мужчин такого не бывает.

"Это социальный конструкт — ценность женщины в большей степени измеряется внешностью, чем у мужчин", — объясняет она.

Допустим, женщина хочет быстро похудеть и готова на радикальные диеты. Это вредно?

По словам врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Ирины Писаревой, безопасно сбрасывать до 1 кг в неделю. Чем же грозит жесткая диета ради быстрого результата?

Замедляется метаболизм. Организм, столкнувшись с таким резким дефицитом калорий, переходит в режим экономии энергии. И после такой диеты он будет запасать калории с удвоенной силой — а значит, вес быстро вернется.

Потеря мышечной массы: при голоде организм в первую очередь расщепляет не жир, а белки из мышц. А значит, вас ждет дряблость тела.

"Если человек резко похудел, он моментально становится старше, кожа более сухая, обвисшая", — объясняет Ирина Писарева.

Общее ухудшение самочувствия: слабость, утомляемость, головные боли, головокружение, ухудшение состояния волос, ногтей.

"Это то, что женщины обычно сами замечают", — говорит врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко.

"Если вы потребляете меньше тысячи калорий, организм переходит в режим экстренного выживания", — добавляет Ирина Писарева.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. "Резкие изменения в питании нарушают микрофлору кишечника. Он недополучает полезные элементы. Это может привести к различным запорам или расстройствам", — говорит Ирина Писарева. По словам Ольги Деревянко, в некоторых случаях возможно даже образование камней в желчном пузыре — ведь люди часто не обследуются и не знают, в каком состоянии их органы и не будет ли такого риска.

"Жесткие диеты могут спровоцировать колики, боли, и это жизнеугрожающая ситуация, требующая экстренной госпитализации", — говорит врач-эндокринолог.

Ухудшение психологического состояния. Вообще-то жесткие ограничения могут спровоцировать его когда угодно. Но конец года — и так непростое время: холодно, рано темнеет, на работе — дедлайны, нужно успеть купить подарки и сделать тысячу предновогодних дел. Постоянное чувство голода и запреты станут дополнительной нагрузкой.

"Они также формируют нездоровое отношения к еде, могут провоцировать тревожность, уже болезненную", — говорит Ирина Писарева.

А если диета не экстремальная? Не яблоки и кефир, а "диета хищника"? Это же мясо!

При "диете хищника" (карнивор-диета) человек питается только продуктами животного происхождения. При кетодиете сильно ограничивают углеводы, но едят много продуктов с высоким содержанием жиров. Действительно, звучит не "голодно". Но Ольга Деревянко настаивает, что это тоже экстремальные диеты.

"Медленные углеводы — основа здорового рациона. Крупы, цельнозерновой хлеб — все это обеспечивает организм энергией и дает силы для тренировок", — говорит она.

По ее словам, при более-менее продолжительной кетодиете люди жалуются на головные боли, снижение работоспособности и выпадение волос. Также повышаются риски "сердечно-сосудистых катастроф" — инфарктов и инсультов.

А как насчет интервального голодания?

Речь идет о режиме питания, при котором человек часть суток ничего не ест, а в оставшиеся часы принимает пищу. Например, 16/8 или 12/12.

Как говорит Ольга Деревянко, если человек привык питаться беспорядочно — большие промежутки между приемами пищи, а затем, как следствие, переедание, — это может помочь ограничить суточную калорийность.

"Но дело не в том, что в самом интервальном голодании есть какое-то волшебство. Просто человек съедает меньше, потому что в сутках меньше часов, когда он ест", — объясняет она.

По словам Ирины Писаревой, эта система может быть и полезной, и вредной.

"Длительные периоды голодания могут привести к неконтролируемым приступам голода и выбору более вредной пищи", — говорит она.

При каких проблемах со здоровьем самостоятельно выбирать диету нельзя?

Любые проблемы с желудочно-кишечным трактом — повод сначала обсудить диету с гастроэнтерологом. Также контроль врача необходим при сахарном диабете (как первого, так и второго типа).

В том числе поэтому специалисты считают диеты небезопасными: ведь многие люди не знают о своих проблемах со здоровьем.

Все это понятно, но влезть в новое платье все равно хочется! Как похудеть, но не навредить себе?

Сначала стоит все-таки пройти обследование, рекомендует Ольга Деревянко. Так вы по крайней мере не встретите Новый год в больнице.

Жесткие диеты (условные "сижу на одном кефире и яблоках") навредят в любом случае. Даже здоровому человеку. Если узкое платье все-таки важнее, стоит хотя бы снизить риски. Ирина Писарева рекомендует пить 1,5–2 л воды в день и принимать витамины. Максимальный срок жесткой диеты — неделя. "Слушайте ваш организм и при появлении слишком сильной слабости, головокружения, тошноты — немедленно прекращайте", — говорит Ирина Писарева. Еще важен правильный выход из диеты: резко набрасываться на еду просто опасно.

А лучше все-таки выбрать разумные ограничения: урезать калорийность, оставив грамотное соотношение белков, жиров и углеводов. Также стоит есть больше клетчатки (эта часть у нас часто проседает, особенно зимой, когда свежих овощей меньше) и опять же пить больше воды. Ну и отказаться от пустых калорий — сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Зарядка, лестница вместо лифта, знаменитые 10 тыс. шагов в день. Радикально ситуацию это не изменит, но если вы привыкли каждый день съедать по пирожному и выпивать бутылку газировки, то отказ от них уже будет полезен.

Ставьте реалистичную цель, советует Дарья Еремина. Это позволит не расстраиваться сильно, когда к Новому году "внезапно" не уйдут запланированные 10 кг.

Можно попробовать салонные процедуры, которые способствует улучшению качества кожи и уменьшению жидкости.

Но лучший совет — самый консервативный: не худеть к празднику, а постепенно начать переходить к правильному питанию и заниматься спортом. Можно даже не ждать для этого 1 января.