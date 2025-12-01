Названо максимальное время сидения на унитазе без вреда для здоровья

Рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес заявил, что долгое сидение на унитазе наносит вред здоровью. Максимальное время нахождения в туалете он раскрыл в беседе с изданием Men's Health.

Как отметил Фелисес, процесс дефекации не должен длиться более пяти минут. В противном случае у человека повышается риск развития геморроя, лечение которого потребует хирургического вмешательства, предупредил он.

«Когда мы стоим или сидим, кровь от ног возвращается прямо к сердцу. Однако, если долго сидеть на унитазе, кровь скапливается в венах ануса и не может свободно вернуться к сердцу. Эти вены опухают, вызывая геморрой, и главный виновник — телефон», — пояснил врач.

Среди симптомов этого заболевания он выделил кровь на туалетной бумаге и появление узелков в анальном отверстии.

